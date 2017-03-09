القدس (CNN)-- أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سامويل أن رؤية بلاده لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تتغير منذ أيام الانتداب البريطاني وهي حل الدولتين، وذلك في مقابلة مع CNN على هامش زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى إسرائيل.

وقال سامويل إن المستوطنات تمثل إحدى أكبر العقبات أمام أي نوع حل سياسي لهذا الصراع، وإنها ليست في مصلحة الفلسطينيين وضد مصالح إسرائيل القومية، مشددا على أن المستوطنات تمنع حل الدولتين. ووصف سامويل فكرة حل الدولة الواحدة بـ"الوهمية"