خاطرت بحياتها لتروي قصة حلب.. وعد الخطيب

خاطرت بحياتها لتروي قصة حلب.. وعد الخطيب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
حلبسورياالنظام السوريالمعارضة السورية
2:24

شاهد بعض المقاطع من أعمال وعد الخطيب وتعليقاتها عليها. 

لندن، بريطانيا (CNN)— وعد الخطيب هي مصورة هاوية التقطت أكثر الفيديوهات إقناعاً بما حدث في مدينة حلب السورية. 

حلبسورياالنظام السوريالمعارضة السورية