لندن، بريطانيا (CNN)— وعد الخطيب هي مصورة هاوية التقطت أكثر الفيديوهات إقناعاً بما حدث في مدينة حلب السورية.
خاطرت بحياتها لتروي قصة حلب.. وعد الخطيب
خاطرت بحياتها لتروي قصة حلب.. وعد الخطيب
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
2:24
شاهد بعض المقاطع من أعمال وعد الخطيب وتعليقاتها عليها.
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