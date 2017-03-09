موسكو، روسيا (CNN) -- نفى الكرملين تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة موسكو على عمليات إسرائيلية ضد حزب الله من الأجواء السورية، وقال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي: "لا مكان لهذه المزاعم بالواقع على الإطلاق". وشدد على أن هذا الموضوع لم يطرح في سياق الاتصالات الروسية الإسرائيلية وغير وارد بتاتا.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت نقلا عن مصدر قريب من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موسكو ستسمح للطيران الإسرائيلي باستهداف حزب الله من الأجواء السورية.

بدوره قال وزير استيعاب المهاجرين وشؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية زائيف إلكين في حديث لإذاعة "صوت إسرائيل" إن المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موسكو الخميس "مهمة للغاية،" متوقعا أن تسمح موسكو لإسرائيل بالتحليق بحرية تامة في المجال الجوي السوري فيما يخص متابعة نشاطات حزب الله، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الحكومية الروسية.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت خلال الأشهر الماضية إلى غارات على أهداف تابعة لحزب الله في سوريا التي سبق أن سقط له فيها عدد من كبار مسؤولية جراء ضربات مشابهة عادة ما يتهم الحزب إسرائيل بتنفيذها، في حين يمتنع الجانب الإسرائيلي عن التعليق.

ولطالما تساءل المراقبون حول طبيعة تلك الغارات في ظل التحالف القائم بين حزب الله والنظام السوري من جهة، والنظام وروسيا من جهة أخرى، في حين أن لروسيا وإسرائيل قناة للتنسيق العسكري.