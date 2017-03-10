واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مسؤوليته عن العملية التي نفذتها البحرية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بيناير/ كانون الثاني الماضي.

بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غارة أمريكا ضد القاعدة في اليمن؟ 2:34

وقال فوتيل في تصريحات أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي: "خسرنا الكثير في هذه العملية، وأتحمل مسؤولية ذلك، خسرنا عنصرا (في إشارة إلى جندي البحرية الأمريكية أوينز الذي قتل في العملية) وجرح آخرون بالإضافة إلى تسببنا بسقوط ضحايا مدنيين وخسرنا طائرة باهظة الثمن."

وقال السيناتور، جون ماكين، الذي يرأس لجنة الشؤون العسكرية: "عندما يكون هناك نساء وأطفال قتلوا وخسارة طائرة قيمتها 70 مليون دولار ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص كما كان مخططا له في هذه العملية فإن المهمة لا تعتبر ناجحة."