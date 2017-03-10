نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن إخراج إيران والجماعات المرتبطة بها من سوريا هو أمر ضروري.
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات التي نشرتها السفارة الأمريكية بسوريا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث ثالت هايلي: "علينا التأكد من إخراج إيران والجماعات المرتبطة بها؛ وفيما نمضي قدماً، علينا أيضاً التأكد من تأمين الحدود لحلفائنا."
وأضافت: "الولايات المتحدة داعمة تماماً للمبعوث الأممي دي مستورا وللعمل الذي يقوم به، كما إننا داعمون لمحادثات جنيف ونرغب في استمرارها.. نحن مستمرون في مراقبة العملية التي تقودها الأمم المتحدة وداعمون لها ونريدها ان تفضي الى حل."
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