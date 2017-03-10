دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن مقتل مطلوب أمني متهم بارتكاب "جرائم إرهابية"، وإصابة أحد عناصر قوات الأمن إثر تبادل إطلاق النار في محافظة القطيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان، إنه "في إطار متابعة الجهات الأمنية للحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف، فقد رصد بأحد أحياء المحافظة، يوم الخميس، تواجد المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد المتورط بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة".

وأضاف المتحدث: "حينما طلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن ولم يمتثل لكل النداءات التي وجهت له بتسليم نفسه مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع المتحدث بالقول إن "الجهات الأمنية ما زالت تواصل تعقبها لبقية المطلوبين في هذه القضايا ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن له علاقة بهم، وتجدد الدعوة للمبادرة بتسليم أنفسهم كما تهيب بكل من يتوفر لديه معلومات حولهم الإبلاغ عنهم، علماً أنه سوف يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً".

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن المداد كان "يقود سيارة مسروقة سبق رصد استخدامها في عدة جرائم إرهابية بالقطيف، منها السطو على موظفي نقل أموال أثناء إيداعها بصراف آلي بسيهات، ومحاولة اغتيال عمدة تاروت وخطف الشيخ الجيراني وإشعال النار في صراف آلي ببلدة أم الحمام، ومقتل رجل الأمن سلطان المطيري أمام هيئة التحقيق والادعاء العام".