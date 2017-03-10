القدس (CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى زيارة البيت الأبيض، وفقا لما أكده متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لـCNN، لكن دون الإعلان عن موعد محدد للزيارة.

وتلقى أبومازن، مساء الجمعة، اتصالا هاتفيا من ترامب، الذي استقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في 15 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "ترامب وجه دعوة رسمية لأبومازن لزيارة البيت الأبيض قريبا، لبحث سبل استئناف العملية السياسية، مؤكداً التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أبوردينة أن الرئيس الفلسطيني أكد على "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل". وكان ترامب قال، في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، إنه سيقبل "بحل الدولتين أو الدولة طالما أنه يرضي الإسرائيليين أو الفلسطينيين".