دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هو "عضو بجماعة الإخوان المسلمين،" لافتا إلى أن الأخير متعاطف مع جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

كيف سيتعامل الرئيس ترامب مع الأزمة السورية؟ 3:09

جاء ذلك في مقابلة للأسد مع قناة فينيكس الصينية ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية حيث قال: "أردوغان الرئيس التركي عضو في الإخوان المسلمين، إنه مرتبط أيديولوجيا بداعش والنصرة ومتعاطف معهما، والجميع يعرف هذا في منطقتنا، كما أنه ساعدهما إما عبر تقديم الأسلحة أو لوجستيا أو من خلال تصدير النفط."

وردا على سؤال حول تواجد للقوات الأمريكية في منطقة منبج وإن كان ذلك تم بموافقة الحكومة السورية، قال الأسد: "لا، لم نفعل، إن أي قوات أجنبية تدخل سورية دون دعوتنا أو إذننا أو التشاور معنا تعتبر قوات غازية، سواء كانت أمريكية أو تركية أو أي قوات أخرى، ولا نعتقد أن هذا سيكون مفيدا، ما الذي سيفعلونه؟ هل سيحاربون داعش؟ لقد خسر الأمريكيون تقريبا في كل حرب، خسروا في العراق وأجبروا على الانسحاب في النهاية، حتى في الصومال خسروا، ناهيك عن فيتنام في الماضي وأفغانستان البلد المجاور لكم، لم ينجحوا في أي مكان أرسلوا إليه قواتهم، إنهم يخلقون الفوضى وحسب، إنهم جيدون جدا في خلق المشاكل وإحداث الدمار، لكنهم سيئون جدا في إيجاد الحلول."