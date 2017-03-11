أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن مقتل 40 على الأقل وإصابة 120 من الزائرين العراقيين الشيعة قرب مقبرة باب الصغير الواقعة في العاصمة السورية دمشق، إثر انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلاتهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال، السبت، إن الوزارة "تتابع وبجهود مستنفرة من خلال سفارة العراق في دمشق العملية الإرهابية المجرمة التي استهدفت الزائرين العراقيين للمراقد المقدسة في منطقة باب الصغير بدمشق".

وأضاف جمال أن "الاحصاءات الأولية تشير إلى سقوط قرابة 40 شهيداً عراقياً ومئة و120 جريحاً بعد استهداف باصاتهم بعبوات ناسفة"، وتابع أن الوزارة "شكلت خلية أزمة بالتعاون مع السلطات السورية لإحصاء أسماء كافة الشهداء والجرحى إضافة إلى العمل السريع لتوفير طائرة لنقل جثامين الشهداء".

بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، بأن عدد القتلى هو 33 شخصا وعدد المصابين أكثر من 100، لكنها لم توضح جنسية الضحايا.