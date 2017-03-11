دمشق، سوريا (CNN)— استهدف تفجيران بعبوتين ناسفتين، السبت، منطقة باب مصلى في العاصمة السورية، دمشق، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى وفقا لما ذكره شريط عاجل للتلفزيون السوري الرسمي.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصدر في قيادة شرطة دمشق، قوله: "إن إرهابيين فجروا ظهر اليوم عبوتين ناسفتين قرب مقبرة باب الصغير الواقعة ما بين منطقة باب مصلى وباب الجابية ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية بالمقبرة."

ولفت المصدر إلى أنه وفي وقت سابق "أقدمت التنظيمات الإرهابية صباح اليوم على إطلاق قذائف صاروخية وهاون على أحياء سكنية بدمشق ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة."