دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، عن الدبابة "كرار"، قائلة إنها أول دبابة إيرانية متطورة محلية الصنع بالكامل، مضيفة أنه تم تدشين خط لإنتاج هذه الدبابة وجرت جميع مراحل تصميمها وتصنيعها في مجمع "بني هاشم" لصناعة المدرعات التابع لمنظمة الصناعات الدفاعية في الوزارة.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، في كلمة بمراسم إزاحة الستار عن الدبابة "كرار"، إن "تحديث المدرعات، يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع في مجال الحرب البرية... والدبابة كرار وبما تحتوي عليه من مواصفات عالية، يمكنها لعب دور هام على صعيد الحروب البرية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف دهقان أن "الدبابة كرار تعد مثالاً بارزاً على ذكاء، وإبداع خبراء التصنيع في وزارة الدفاع، وقدراتهم العالية، ودليلاً واضحاً على نجاح الاقتصاد المقاوم، وعدم فائدة الحظر". وتابع أن "عملية تصميم وصناعة الدبابة كرار استغرقت 3 سنوات، على يد نخبة من خبراء منظمة الصناعات الدفاعية في مجمع بني هاشم".

وأكد دهقان أن "هذه الدبابة يمكنها أن تنافس أكثر الدبابات تطوراً في العالم، وذلك في 3 مجالات أساسية، هي القدرة، ودقة إطلاق القذائف، والتنقل وإمكانية الثبات لأطول مدة ممكنة في ساحة المعركة"، وقال إن "الدبابة كرار مجهزة بمنظومة إطلاق للنيران كهروضوئية، ومنظومة تحديد للمسافات تعمل بالليزر، ونظام كمبيوتر باليستي، وقابلية إطلاق القذائف بإتجاه الأهداف الثابتة والمتحركة ليلاً ونهاراً".

وأضاف أن "هذه الدبابة يمكنها أيضاً إطلاق الصواريخ الموجهة بالليزر وبدقة عالية، وإمكانية إطلاق القذائف بواسطة المدفعي أو من يقودها من موقعين متوازيين". وتابع وزير الدفاع الإيراني بالقول إن من المواصفات الأخرى للدبابة، هي أنها "مجهزة بنظام إطلاق قذائف آلي لإطلاق القذائف من داخل الأذين الحربي وفي حالات مختلفة، كما يمكنها عبور الحواجز، والخنادق، والأنهار، والسير تحت المياه، إضافة إلى تمتعها بمنظومة ملاحية وشاشة عرض خاصة بهذا الأمر لقائدها".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم أن أبرز مواصفات الدبابة "كرار" هي: