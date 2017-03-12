عمان، الأردن (CNN)-- أفرجت السلطات الاردنية ليل السبت عن الجندي الأردني، أحمد الدقامسة، بعد انقضاء محكوميته بالسجن 20 عاما على خلفية استهدافه وإطلاق النار صوب فتيات اسرائيليات قرب منطقة الباقورة الحدودية بين الأردن وإسرائيل العام 1997.

وجاء الافراج بعد تضارب الانباء حول ذلك، واستقبله اهالي قريته ابدر في محافظة اربد شمال البلاد فجر السبت، في الوقت الذي لم تعلق السلطات الرسمية على الافراج، فيما كانت مصادر أكدت في وقت سابق الافراج عنه في الموعد المقرر.

وعبر افراد من عائلة الدقامسة عن مخاوفهم على حياته أو تعرضه للاغتيال، فيما طالب نواب من بينهم النائب في البرلمان الاردني صداح الحباشنة، بحسب تصريحات إعلامية له، توفير الجهات الرسمية الحماية له.

وكان الدقامسة جنديا في الجيش على الحدود الاردنية، وقتلت في حادثة الباقورة سبعة من 12 فتاة أطلق عليهن النار في 12 مارس/ آذار 1997، وقد حصلت اهالي الفتيات الإسرائيليات على تعويضات مالية من الاردن حينها.