واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون على نتائج المراجعة التي أجراها الجيش الأمريكي حول عملية اليمن ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتي أثارت جدلا واسعا واتهامات بأنها لم تكن ضرورية في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عسكريون لـCNN أن العملية أدت لتحصيل ما وصفوه بـ"كنز معلومات استخباراتية."

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المسؤولون لفتوا في تصريحات لـCNN أن تنظيم القاعدة لم يكن على علم بالعملية التي نفذتها عناصر البحرية الأمريكية في يناير/ كانون الثاني الماضي ولكن تبادل إطلاق النار جرى فور اكتشاف وجودهم لافتين إلى أن القوة الأمريكية اشتبكت أيضا مع مسلحين من سكان القرى كانوا قد أطلقوا النار عليهم بعد اكتشافهم.

وأضاف المسؤولون أن الهدف من العملية لم يكن شخصية قيادية في التنظيم بل تمحور على تحصيل معلومات استخباراتية.

ويشار إلى أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تأتي بعد إعلان جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مسؤوليته عن العملية التي نفذتها البحرية الأمريكية، حيث قال أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي: "خسرنا الكثير في هذه العملية، وأتحمل مسؤولية ذلك، خسرنا عنصرا (في إشارة إلى جندي البحرية الأمريكية أوينز الذي قتل في العملية) وجرح آخرون بالإضافة إلى تسببنا بسقوط ضحايا مدنيين وخسرنا طائرة باهظة الثمن."