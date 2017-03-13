رحلة مع الفنان العراقي ضياء العزاوي

رحلة مع الفنان العراقي ضياء العزاوي

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
من قلب الشرق الأوسطفنونرسمالعراققطر
7:15

ضياء العزاوي فنان ولد في العراق ويعيش في لندن منذ السبعينيات وأعماله الفنية منتشرة في سائر أنحاء العالم ولوحاته تعكس التراث العربي تعرف عليه أكثر من خلال هذا الفيديو..

من قلب الشرق الأوسطفنونرسمالعراققطرلندنالأردنمتاحف