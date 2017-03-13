رحلة مع الفنان العراقي ضياء العزاوي
رحلة مع الفنان العراقي ضياء العزاوي
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
7:15
ضياء العزاوي فنان ولد في العراق ويعيش في لندن منذ السبعينيات وأعماله الفنية منتشرة في سائر أنحاء العالم ولوحاته تعكس التراث العربي تعرف عليه أكثر من خلال هذا الفيديو..
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