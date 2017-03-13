دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الأحد، خارطة تظهر ما تم استعادته بمدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

وأظهرت الخارطة المناطق التي تم استعادتها باللون الأخضر في حين لفتت إلى مناطق الاشتباك باللون الأحمر ذاكرة أن ما تبقى من استعادة المدينة نسبته 20 في المائة.

شاهد.. لقطات حصرية تظهر الرعب داخل مدينة الموصل 1:58

وقالت القيادة في بيان: "لغاية الساعة 1830 ليوم الاحد المصادف 12 اذار.. محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع: تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع من الاستمرار بالتقدم باتجاه باب الطوب وادامة التماس مع المدينة القديمة وتمكنت من تطهير العديد من البنايات والمناطق والطرق في الاحياء المطهرة ومازالت مستمرة بالتقدم."

وتابعت: "محور قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفق العباس القتالية وفرقة الامام علي القتالية: تستمر القطعات بتطهير القرى والمناطق المحررة من العبوات الناسفة والتقدم باتجاه معمل سمنت بادوش وتمكنت من تطويق المعمل والتوغل داخل ناحية بادوش وتطهير قسم من المباني والتقدم باتجاه تل الريس ومازالت مستمرة بالتقدم وتمكنت من قتل عدد من الارهابيين وتدمير عجلتين مفخختين وتدمير مفارز هاون عدد 2وتفجير 12 عبوة ناسفة."

وأضافت القيادة في بيانها: "محور قوات مكافحة الإرهاب باشرت القطعات بالتقدم بعدة اتجاهات وتمكنت من التقدم وتحرير حي الاغوات والتوغل داخل حي الرسالة وادامة التماس مع المدينة الجديدة وحي النفط وحي نابلس ومازالت مستمرة بالتقدم وتمكنت من قتل عدد من الارهاببن وتدمير عجلات مفخخة."

أما بمحور الحشد الشعبي فذكر البيان: "لا تبدل محور،" أما فرقة المشاة 16 الجانب الشمالي الشرقي لنهر دجلة "تمكنت من التقدم وتحرير قرية درناجوخ شرق بادوش والمشرفه على الجهه الشرقية لنهر دجلة والتوغل داخل المجمعات السكنية المحاذية لقرية شيخ محمد شرق بادوش ومازالت مستمرة بالتقدم وتمكنت من قتل عدد من الارهابين وتدمير عجلات مفخخه عدد 4 وتدمير مفارز هاون عدد 3 وتدمير 23 عبوة ناسفة وتدمير عجلة تحمل اعتدة."