القاهرة، مصر (CNN)— أصدرت النيابة العامة في المصر، الاثنين، قرارها بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقرر عليه.

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جاء ذلك وفقا للتقرير الذي نشره موقع التلفزيون المصري، حيث ذكر التقرير: "قررت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بناء على الطلب الذي تقدم به فريد الديب دفاع الرئيس منذ عدة أيام بشأن إخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه."

وأضاف التقرير: "وكان المحامي فريد الديب طالب بضم المدة التي قضاها الرئيس على ذمة قضية قتل المتظاهرين والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة إلى المدة التي قضاها في السجن على ذمة الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية القصور الرئاسية، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية والتي كانت تنتهي بالفعل في مارس الجاري."