دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت قضية توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، المقرّب من حزب الله، في مطار دار البيضاء ضجة واسعة في ظل شح المعلومات المؤكدة حول توقيفه والجهة التي تقف وراء ذلك.

وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، قد غرّد الإثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "اياً كانت خلفيات وملابسسات اعتقال الحاج قاسم تاج الدين لكن المنطق يفرض ان تسأل دولتنا عنه."

اياً كانت خلفيات وملابسسات اعتقال الحاج قاسم تاج الدين لكن المنطق يفرض ان تسأل دولتنا عنه pic.twitter.com/d40TCSKgTj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 13, 2017

من جهتها، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن بيان لعائلة تاج الدين، أكدت فيه أن "الأخير موجود في الدار البيضاء ولدى السلطات المغربية وهو بحالة صحية جيدة ولا صحة لما يشاع من أخبار تتعلق به، اذ هي عارية عن الصحة تماما."

ولم يتمكّن مراسل CNN بالعربية في المغرب من الحصول على تعليق من مسؤول أمني اتصل به، للاستفسار حول الحادثة.

يذكر أن قاسم تاج الدين موضوع على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال واستخدامها في دعم أنشطة إرهابية.