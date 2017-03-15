واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، في بيان، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدا خلال اجتماعهما، الثلاثاء، على دعمهما لشراكة استراتيجية قوية بين البلدين قائمة على المصالح المشتركة والالتزام باستقرار ورخاء منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن ترامب ومحمد بن سلمان أمرا فريقيهما باتخاذ خطوات جديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والاجتماعية. وتابع البيان أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين سوف يبحثون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الروابط التجارية وتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون في مجال الطاقة.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن ترامب ومحمد بن سلمان أكدا أهمية مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار مع مواصلة تقييم الاتفاق النووي الإيراني. وأعرب ترامب عن رغبته في التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، واستمرار المباحثات بين السعودية وأمريكا للمساعدة في التوصل إلى حلول لقضايا المنطقة. وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي ناقشا التعاون الأمني والعسكري المستمر بين البلدين لمواجهة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تمثل تهديدا لكل الدول.

وأعرب ترامب عن دعمه لتطوير برنامج أمريكي سعودي جديد يركز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، باستثمارات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الدولتين أكدتا على الرغبة في مواصلة المباحثات الثنائية من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.

وأضاف البيان أن توسيع التعاون الاقتصادي يمكن أن يخلق مليون وظيفة مباشرة وملايين الوظائف غير المباشرة في الولايات المتحدة خلال الأربع سنوات المقبلة بالإضافة إلى خلق وظائف في المملكة العربية السعودية. وتابع البيان أن الأمير محمد بن سلمان عرض برنامج "رؤية السعودية 2030" على الرئيس ترامب، واتفقا على برامج ثنائية لمساعدة البلدين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي سيخلقها تنفيذ الخطط الاقتصادية الجديدة للمملكة العربية السعودية.