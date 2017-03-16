الموصل، العراق (CNN)-- وصلت القوات العراقية قريباً من مسجد النوري الكبير، وهو المكان الذي ظهر زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، فيه لأول مرة. كل ما تبقى في المنطقة هو العنف والدمار والموت، وأغلب سكان المنطقة فقدوا إما أرواحهم أو ممتلكاتهم أو حريتهم.
شاهد ما تبقى من "خلافة" البغدادي.. دمار وموت
شاهد ما تبقى من "خلافة" البغدادي.. دمار وموت
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
2:31
كل ما تبقى في المنطقة هو العنف والدمار والموت، وأغلب سكان المنطقة فقدوا إما أرواحهم أو ممتلكاتهم أو حريتهم.
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