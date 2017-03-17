دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، الجمعة، هجوما على المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ردا على الاتهامات التي وجهها لطهران بدعم التنظيمات الإرهابية، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وقال قاسمي إن "السعودية وطول الأعوام المتوترة الماضية في المنطقة لم تقدم كلاعب إقليمي أي دعم لإرساء الاستقرار فيها فحسب بل وبدعمها للجماعات الإرهابية في سوريا وشن حرب مؤسفة على اليمن، أذكت نار الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".

وأضاف: "الدبلوماسية الواهمة والمبنية على الكذب لهذا المسؤول السعودي بلغت حدا أنه يتهم بتخبط ناتج عن العجز باقي دول المنطقة بدعم الإرهاب بينما يعتبر هو أحد القائمين على الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم ومظهرا للإرهاب في سوريا والبحرين والدول الأخرى في المنطقة والعالم"، وفقا لما نقلته وكالتي أنباء "إرنا" و"تسنيم" الإيرانيتين.

وتابع قاسمي بالقول: "إننا طالما أكدنا أن مكافحة الإرهاب والعمل على حفظ الاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الإرادة والتعاون والمشاركة الجماعية لدول المنطقة وأن إيران باعتبارها فاعلا نشطا ومسالما، على أتم الاستعداد للتعاون الإقليمي لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعتبر قاسمي أن "تاريخ هذه المنطقة يلقن الجميع والدول التي تستند على البترودولارات ومن منطلق خيال ووهم شراء الأمن لتعطي الضوء الأخضر للأجانب للتدخل في المنطقة، بأنهم يقترفون خطأ فادحا لأن التدخلات السابقة للدول والقوى الدولية لم تسفر عن نتيجة سوى انعدام الأمن في الدول والذين وجهوا الدعوة للقوى الأجنبية أنفسهم".