الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، استكمال إيران لكافة الترتيبات اللازمة للمشاركة في موسم الحج المقبل، في خطوة تأتي بعد تكهنات عديدة لفت مصير الحجاج الإيرانيين بعد حرمانهم من أداء المناسك الموسم الماضي لخلافات بين طهران والرياض.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية أنه وبعد "الاجتماع الذي عقده معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مع رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حميد محمدي والوفد المرافق له، فقد استكملت وزارة الحج والعمرة ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية؛ كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم حج 1438هـ وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية."

وأضاف التقرير: "تؤكد وزارة الحج والعمرة؛ أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا؛ ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، حيث تسخر حكومة المملكة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار لضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة."