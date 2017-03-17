دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الناشط السياسي اللبناني جيري ماهر أن الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل، فجر الجمعة، على سوريا، هي رسالة لحزب الله وإيران بأن التصعيد قادم وأن عليهما إنهاء وجودهما في سوريا، مشيرا إلى أن الغارة تزامنت مع اجتماعات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأمريكية.

وقال ماهر، في تصريحات لـCNN عبر الهاتف، إن "٤ طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا لحزب الله الإرهابي داخل سوريا بعد أن دخلت الأجواء السورية ووصلت إلى تدمر بحسب بيان للنظام السوري الذي يبدو كالعادة قادراً وقوياً على قتل شعبه ولكنه غير قادر على استهداف طائرة إسرائيلية خرقت حدوده وعبرت فوق قصر الأسد مروراً بمقام السيدة زينب في دمشق لتنتهي هذه الغارة المباركة بعد تحقيق أهدافها واستهداف موقع وشحنة أسلحة لميليشيا حزب الله الإرهابي"، على حد تعبيره.

وأضاف: "توقيت هذه الغارة مهم جداً حيث تتزامن مع اجتماعات أجراها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الإدارة الأمريكية والحديث عن خطر إيران في المنطقة والاستعداد للتعاون بين أمريكا والسعودية لمواجهتها وربطها بالإرهاب وما حدث ويحدث في المنطقة العربية". وتابع بالقول: "تأتي هذه الغارة كرسالة لإيران وحزب الله أن التصعيد آت وأن القرار قد صدر بإنهاء وجودها وحزب الله في سوريا".

وأشار ماهر إلى أنه كتب قبل عدة أشهر من تسلم الرئيس دونالد ترامب مهامه رسمياً عن مرحلة وسياسة ترامب الخارجية. وقال إن "العلاقات السعودية الأمريكية تُثبت اليوم أن التغيير في المنطق آت وأن نهاية نظام الملالي ليست بعيدة وسنشهد مزيداً من الضغط على نظامها لسحب الميليشيات الشيعية الإرهابية من سوريا والعراق وإلا المزيد من الاستهداف والحصار لها".

وأضاف: "لا يمكن أن تجد اليوم سوريا أو عربيا واحدا لا يشعر بالفرح وهو يرى حزب الله وميليشياته وقياداته يتم استهدافها في سوريا أو لبنان بعد المجازر التي ارتكبها هذا الحزب الإرهابي في سوريا ضد شعبها الأعزل وتأييده لمشروع إيران في المنطقة على حساب العرب والمسلمين السنة".

ورأى ماهر أن "هذه العمليات من العدو الإسرائيلي ضد أهداف حزب الله في سوريا وغداً في لبنان مباركة، في زمن تحول من اعتبرناه مقاومة إلى ميليشيا إرهابية تقتل على الهوية الدينية في سوريا والعراق واليمن وحتى البحرين". وقال إن "هذه الغارات لن تستمر إلى وقت طويل في سوريا فقط، بل هناك تحضير لاستهداف حزب الله ومخازن سلاحه ومعسكراته داخل الأراضي اللبنانية".