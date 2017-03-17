دمشق، سوريا (CNN)—قال الجيش السوري، إن دفاعاته الجوية تمكنت من اسقاط طائرة إسرائيلية وإصابة أخرى في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجر الجمعة، وذلك في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السورية.

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ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية بيان الجيش والذي جاء فيه: "4 طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة 2:40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار."

وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء السافر يأتي إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية."

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي شنه للغارة في سوريا، الجمعة، وذلك في بيان نشره موقع الإذاعة الإسرائيلية، وجاء فيه: "عادت طائرات سلاح الجو الى قواعدها بسلام، وأن دوي الانذارات هي نتيجة هذه النشاطات العسكرية، حيث سُمع في منطقة غور الاردن فجر اليوم دوي صفارات الإنذار وشرعت قوات من جيش الدفاع بأعمال التمشيط في المنطقة."