دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، السبت، أن ما وصفه بـ"محور المقاومة" ينتصر في سوريا والعراق ويصمد في اليمن، معتبرا أن "مشروع الهيمنة" على سوريا قد فشل.

وقال نصرالله إن "كل الذين تآمروا على سوريا هم اليوم أمام حقيقة دامية وهي الخيبة والفشل"، مضيفا أن داعش إلى نهاياته في العراق ولم يعد له مستقبل سياسي أو عسكري في سوريا. وتابع أنه "تم إنفاق المليارات واستقدام المسلحين من أقاصي الدنيا من أجل السيطرة على سوريا ومقدراتها وموقعها ومواقفها"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ورأى نصرالله أن "العمليات الانتحارية التي تعتمدها التنظيمات التكفيرية ما هي إلا تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري". وقال إن "مشروع الهيمنة على سوريا فشل والفصائل التكفيرية إلى زوال". وأضاف أن "سوريا انتصرت ولكنها مازالت تنتظر الانتصار الحاسم". وتابع بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ذهب حبواً إلى موسكو للتوسل أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأنه خائف من هزيمة داعش، لأن هزيمة داعش في سوريا هي هزيمة للمشروع الذي دعمه نتنياهو".

وكان نتنياهو أعلن أن الغارة التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف بسوريا منعت وصول "أسلحة متقدمة" إلى حزب الله. وقال إن "سياسة إسرائيل الثابتة تقضي بعدم السماح بنقل أسلحة مخلة بالتوازن إلى منظمة حزب الله.. وعندما يتم رصد محاولات لنقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله تعمل إسرائيل على منع ذلك".