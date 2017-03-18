أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الرئاسة المصرية والمكتب الصحفي للفاتيكان، السبت، أن البابا فرنسيس سيقوم بأول زيارة رسمية للقاهرة في 28 و29 أبريل/ نيسان المقبل، تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، إن برنامج زيارة البابا فرنسيس يتضمن زيارة مشيخة الأزهر للالتقاء بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وزيارة الكاتدرائية المرقسية للالتقاء بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف يوسف أن "مصر تعرب عن ترحيبها بضيفها الكبير، وتؤكد تطلعها لأن تسهم تلك الزيارة الهامة في ترسيخ رسالة السلام وتعزيز روح التسامح والحوار بين كافة البشر من مختلف الأديان فضلاً عن نبذ خطاب الإرهاب والتعصب وممارساته الآثمة".

وتابع المتحدث الرسمي بالقول إن السيسي "يكن تقديراً كبيراً لشخص بابا الفاتيكان ومكانته المعنوية والروحية ومواقفه الشجاعة تجاه القضايا الدولية، حيث لمس سيادته هذه القيم النبيلة خلال لقائه مع قداسة بابا الفاتيكان في المقر البابوي في نوفمبر 2014"، وأكد السيسي تطلعه للترحيب بالبابا فرنسيس في مصر في ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان.