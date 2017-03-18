دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصلت قوات من الجيش السعودي إلى الكويت، استعدادا للمشاركة بالمناورات العسكرية التي أطلق عليها اسم "حسم العقبان 2017" والتي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن المناورات "تشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة مع قوات عسكرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجانب الأمريكي."

ونقل تقرير الوكالة على لسان قائد الوحدات السعودية المشاركة، العميد الركن محمد بن إبراهيم الربيع، قوله: "إن هذا التمرين المشترك يعد من أكبر التمارين على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاطلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية والاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية."

ولفت التقرير إلى أن هذا التمرين يعد "النسخة الـ14 من سلسلة تمارين حسم العقبان التي بدأت عام 1999 حيث نفذ التمرين لأول مرة في مملكة البحرين الشقيقة، إذ شهدت نقلة نوعية تعكس المستوى الاحترافي الذي تتمتع به القوات المسلحة."