أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر خبيران أمريكيان أن زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات السعودية عن الزيارة تكشف عن رغبة المملكة في توديع عصر الرئيس السابق باراك أوباما واستعادة "دفئ الغطاء الأمني الأمريكي".

وقال سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن "التصريحات السعودية جيدة لدرجة تجعل المرء يتساءل إذا ما كانت حقيقية؟". وأضاف، لـCNN، أن "تصريحات السعودية كشفت عن رغبة في إعطاء قبلة وداع لإدارة باراك أوباما والتعامل مع إدارة دونالد ترامب". وتابع بالقول: "السعودية تسعى لاستعادة دفء الغطاء الأمني الأمريكي".

من جانبه، اعتبر ديفيد وينبيرغ، خبير في الشؤون السعودية في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، أن التصريحات السعودية التي وصفها بـ"المتملقة" هي "جزء من استراتيجية". وقال، لـCNN، إنه "من الصعب معرفة كم من هذا حقيقي وكم منه إطراء"، مشيرا إلى وصف السعودية للقاء محمد بن سلمان ودونالد ترامب بأنه "نقطة تحول تاريخية". وأضاف: "من الواضح أن هناك جزء من استراتيجية لملاحقة الأسلوب الشخصي للرئيس ترامب".