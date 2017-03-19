القدس (CNN)-- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأحد، سوريا بأن إسرائيل سوف تدمر الدفاعات الجوية السورية إذا أطلقت صواريخ على الطائرات الإسرائيلية مجددا، وذلك بعد إعلان إسرائيل عن تنفيذ غارة جوية على سوريا استهدفت شحنة أسلحة لحزب الله، بينما أعلنت دمشق أنها أسقطت طائرة إسرائيلية.

وقال ليبرمان: "في المرة المقبلة التي يستخدم فيها السوريون أنظمة الدفاع الجوي ضد طائراتنا سوف ندمرها جميعا دون تردد". وأضاف: "مشكلتنا الأساسية هي نقل الأسلحة المتطورة من سوريا إلى لبنان".

وتابع ليبرمان بالقول إنه "في كل مرة نكشف فيها عملية نقل أسلحة مثل هذه سوف نعمل على منع نقلها، ولن يكون هناك أي تنازل في هذا الأمر"، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.