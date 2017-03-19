دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رشق بعض المتظاهرين في احتجاجات ضد زيادة الضرائب والفساد، الأحد، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بزجاجات المياه، وهم يهتفون "ثورة... ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

واحتشد المتظاهرون ضد مشروع قانون لزيادة الضرائب في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت وهم يحملون لافتات ضد زيادة الضرائب والفساد، ويهتفون: "لن ندفع". وأكدت حملة "بدنا وطن" أنه يجب وقف الهدر وسرقة المال العام بدلا من فرض ضرائب جائرة على الشعب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

من جانبه، توجه الحريري إلى موقع الاحتجاجات لمخاطبة المتظاهرين قائلا: "نحن هنا وعدناكم أن نكون واضحين معكم، وإن شاء الله سترون أن هذه الحكومة مع فخامة الرئيس سوف تكون دائما إلى جانبكم وإلى جانب الناس ووجع الناس". وأضاف: "صحيح أن هناك هدرا في البلد وصحيح هناك فساد، ولكننا سوف نحارب هذا الفساد، وأنا أحببت أن آتي إليكم من أجل أن أقول لكم أننا سوف ننهي إن شاء الله هذا النوع من الفساد وسنوقف الهدر، وإن شاء الله سنكمل المسيرة معكم".

وتابع بالقول: "نحن أتينا بثقة الناس، وسوف نكمل هذا المشوار، وهذا المشوار سوف يكون طويلا، وسنتابع محاولة وقف الهدر والفساد إن شاء الله". ودعا الرئيس الحريري منظمي التظاهرة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى "تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية".