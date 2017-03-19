القدس (CNN) -- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع تهريب الاسلحة من سوريا الى حزب الله في لبنان، مهددا بتدمير الدفاعات الجوية السورية بحال كررت استهداف طائرات بلاده أثناء توجيه الضربات، وذلك بعدما حاولت الدفاعات السورية التصدي للطائرات الإسرائيلية وأطلقت صاروخا باتجاها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، في كلمة له أمام عدد من المجندين الجدد، إنه في المرة القادمة التي تطلق فيها بطاريات دفاعات الجو السورية النار على طائرات سلاح الجو الاسرائيلي، "سيقوم سلاح الجو بتدمير هذه البطاريات" على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق أن سياسة إسرائيل الثابتة تقضي بـ"عدم السماح بنقل أسلحة مخلة بالتوازن إلى منظمة حزب الله اللبنانية" مضيفا أنه عند رصد محاولات لنقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله "تعمل إسرائيل على منع ذلك."