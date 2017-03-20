دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى المحلل والكاتب السياسي، جيري ماهر، المتابع عن كثب للملف السوري، إن ما يجري في دمشق يعتبر "أقوى عملية تستهدف النظام منذ استهداف خلية الأزمة وقتل ضباط ومسؤولي النظام السوري" مضيفا أن مناطق الاشتباك "لم تكن على أطراف العاصمة بل في قلبها وهي لن تتوقف بل ستستمر بوتيرة تصعيدية" دون أن يستبعد فتح جبهات إضافية لتشتيت قوات النظام وقدراته حول العاصمة.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السوية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري لم تكشف هويته قوله إن قوات الجيش "استعادت جميع النقاط" التي سقطت في محيط منطقة المعامل شمال جوبر. وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المسلحين بينهم "متزعمون وأجانب وتدمير مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة وعربات مفخخة وأخرى مزودة برشاشات متنوعة" علما أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من حقيقة الأوضاع الميدانية بسوريا.

وحول توقيت العملية في ظل أكثر من تطور إقليمي ودولي قال ماهر، في اتصال مع CNN بالعربية: "الوضع في سوريا متجه إلى تغيير جذري، ففي ظل الإدارة الأمريكية الجديدة لن يكون هناك تساهل مع النظام والميليشيات الإيرانية، بل أكثر من ذلك، لا نستبعد بدء إرسال سلاح نوعي للثوار في دمشق وريفها، فبعد إفراغ ريف حلب والوعر وغيرها من المناطق من ثوارها وعائلاتها لم يتبق أمام الشعب السوري إلا جبهة دمشق وهي الأقوى المواجهة وتحقيق خرق في شروط التفاوض مع النظام."

ولاحظ ماهر وجود ما وصفه بـ"صمت روسي تام" على هجمات دمشق، معتبرا أن الأمر يدل على وجود معرفة لدى موسكو بصعوبة إخماد تلك الجبهة بالقصف الجوي مضيفا: "أعتقد أن إدارة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تدرك أن الحصار الذي فرضه النظام على سكان جوبر والقابون وغيرهما أدى إلى انفجار كاد أن يتسبب بإنجازات تفوق ما شهدناه امس وتدرك روسيا أنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال مواجهة التسونامي في بدايته وتنتظر نتائجه لتبني على الشيء مقتضاه."

وربط ماهر بين العمليات في دمشق والتطورات الإقليمية والدولية قائلا: "بعد اجتماع محمد بن سلمان والإدارة الأمريكية أعتقد أن شروط المواجهة مع النظام السوري تغيرت بعدة أشكال، قصف اسرائيلي معلن لمرتين متتاليتين وضوء أخضر لثوار سوريا وتحديداً دمشق العاصمة وهي نقطة ارتكاز النظام السوري ومركز قواه."

وتحدث ماهر عن فرار عشرات الجنود من الخطوط الأمامية للاشتباكات وتزايد القلق في صفوف قوات النظام من عمليات مباغتة وأسر عدد منهم في مناطق الاشتباكات، ولم يستبعد وقوع انشقاقات داخل قوات النظام مع التقدم باتجاه محاور وشوارع أخرى في العاصمة دمشق، ولكنه حض بالمقابل على ترقب ما ستسفر عنه اجتماعات الجامعة العربية ولقاءات الرئيس الأمريكي مع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرسائل التي سيوصلها لهما بخصوص النظام السوري.