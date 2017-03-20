دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أثبت على أنه "زعيم جاهل" على حد تعبيره.

النائب الأردني الحجايا لـCNN: سياسة إيران ستجلب لها الدمار.. حزب الله أسطورة كاذبة وجريمته بمضايا "إبادة" 1:12

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نصر الله حليف إيران وعميلها المأجور القى خطابا قبل ايام أثبت فيه إنه زعيم جاهل.. اتمنى أن يشاهد نصر الله الاستطلاع ليرى كم هو مكروه في المجتمع العربي."

وتابع قائلا: "طاحت القاع سمعة حسن نصر الله اختار إيران عن الامة العربية فسقط في وحل الخيانة.. تستورد إيران اسلحة الرشاش الخفيفة من اسرائيل وتسلمها للحوثي من ميناء الحديدة."

ويذكر أن نصرالله قال في خطابه، الخميس: "كل الذين تآمروا على سوريا هم اليوم أمام حقيقة دامية وهي الخيبة والفشل"، مضيفا أن داعش إلى نهاياته في العراق ولم يعد له مستقبل سياسي أو عسكري في سوريا. وتابع أنه "تم إنفاق المليارات واستقدام المسلحين من أقاصي الدنيا من أجل السيطرة على سوريا ومقدراتها وموقعها ومواقفها"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ورأى نصرالله أن "العمليات الانتحارية التي تعتمدها التنظيمات التكفيرية ما هي إلا تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري". وقال إن "مشروع الهيمنة على سوريا فشل والفصائل التكفيرية إلى زوال". وأضاف أن "سوريا انتصرت ولكنها مازالت تنتظر الانتصار الحاسم". وتابع بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ذهب حبواً إلى موسكو للتوسل أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأنه خائف من هزيمة داعش، لأن هزيمة داعش في سوريا هي هزيمة للمشروع الذي دعمه نتنياهو".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.