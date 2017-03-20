أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مقابلة لشبكة CNN مع محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، إضافة إلى شابة أيزيدية تعرضت للاغتصاب من قبل أعضاء داعش بعد اجتياحهم سنجار، حيث سردت الشابة تفاصيل ما قام به أعضاء داعش بعد اجتياح بلدتها، إضافة إلى إشارة أمل كلوني إلى أنها تسعى إلى جلب أعضاء التنظيم إلى العدالة بسبب الجرائم التي قاموا بها ضد الأيزيديين والجرائم الأخرى.
أمل كلوني دفاعاً عن أيزيدية مغتصبة: من سيحاكم داعش؟
أمل دفاعاً عن أيزيدية مغتصبة: من سيحاكم داعش؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
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مقابلة لشبكة CNN مع محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، إضافة إلى شابة أيزيدية تعرضت للاغتصاب من قبل أعضاء داعش بعد اجتياحهم سنجار.
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