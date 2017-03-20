دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الاثنين، اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي صوب مدينة جازان بالمملكة، لافتة إلى أن مصدر الصاروخ كان العاصمة اليمنية صنعاء.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيان التحالف والذي جاء فيه: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عند الساعة (1830) من مساء هذا اليوم الاثنين 1438/6/21هـ الموافق 2017/3/20 م صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية من مدينة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون أي أضرار ولله الحمد."

ولفت بيان التحالف إلى أن "قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الاطلاق."