دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مصدر بالقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، إنه وبناء على التحقيقات الأولية فإن "قواتنا" لم تستهدف قارب اللاجئين الذي كان في طريقه من اليمن إلى السودان.

مصدر مسؤول بالقوات المسلحة:التحقيقات الأولية تشير إلى أن قارب اللاجئين الصوماليين الذي كان متجها من سواحل اليمن للسودان لم يستهدف من قواتنا — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 20, 2017

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على لسان المصدر في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها: "مصدر مسؤول بالقوات المسلحة: التحقيقات الأولية تشير إلى أن قارب اللاجئين الصوماليين الذي كان متجها من سواحل اليمن للسودان لم يستهدف من قواتنا."

وفي تغريدة منفصلة وقلت الوكالة: "مصدر مسؤول في القوات المسلحة: التزمت قواتنا بقواعد الاشتباك الصارمة التي تتبعها وتمنعها من التعامل مع أية أهداف غير عسكرية."

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد تقرير للأمم المتحدة، الخميس، قالت فيه إن "31 لاجئا صوماليا قتلوا وأصيب آخرون في قصف استهدف قاربا كانوا على متنه قبالة السواحل اليمنية."