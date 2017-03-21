نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ناشد المنشق السوري المعروف باسم "القيصر" والمسؤول عن تهريب آلاف الصور التي تظهر آثار التعذيب المزعوم داخل سجون النظام السوري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإنهاء الصراع في سوريا.

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جاء ذلك في مقابلة للقيصر مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN حيث قال: "نحن نطلب من كل المسؤولين وصانعي السياسات للبيت الأبيض والرئيس ترامب الذي نأمل بأنه سيقوم بالأمر الصحيح، نحن نرجوك للتدخل ووقف آلة القتل في سوريا."

وتابع القيصر قائلا: "أنتم أمريكا والكونغرس والشعب الأمريكي تقفون دائما في صف العدالة ومع الديمقراطية، وأمريكا هي منارة العدالة والحرية نطلب منكم الوقوف مع الشعب السوري المضطهدون لوقف آلية القتل."