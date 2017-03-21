دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده لم تنشر قوات على الحدود بين مصر وليبيا، وذلك في رد على اتهامات من مسؤولين أمريكيين قالوا إن هذه الخطوة تعبر عن "نية روسيا بتوسيع دورها في ليبيا."

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وقال بوغدانوف وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "إن ادعاءات قيام موسكو بنشر جنود من القوات الخاصة المزودة بطائرات من دون طيار، على الحدود المصرية الليبية، عارية عن الصحة،" لافتا إلى أن بلاده "على تواصل مع كافة القوى السياسية الناشطة في شمال وجنوب وغرب ليبيا، مع عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق، وخليفة حفتر وقوات ليبية أخرى."

ولاحظت عمليات أمريكية للاستطلاع الجوي، في الآونة الأخيرة، وجود طائرات نقل روسية وطائرة بدون طيار روسية كبيرة قرب قاعدة جوية في أقصى غرب مصر بالقرب من الحدود الليبية، حسبما علمت شبكة CNN. وليس من الواضح ما إذا كانت المعدات والأفراد الروس من العسكريين أو المقاولين، ولكن يعتقد مسؤولون أمريكيون أن كل ذلك يمثل جزءاً من علامات متزايدة تُشير إلى أن روسيا تتدخل في ليبيا، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وكانت هناك بعض المناقشات المفتوحة حول ذلك في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، عندما صرّح عسكري رفيع المستوى من حاملي أربع نجوم ضمن قيادة أفريقيا بأن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تحاول التلاعب بالنتائج السياسية في ليبيا.

وأدلى الجنرال والدهاوزر بشهادته، التي جاء فيها: "روسيا تحاول التأثير على القرار النهائي حول الكيان الذي سيصبح مسؤولا عن الحكومة داخل ليبيا. انهم يعملون على التأثير على ذلك."

وسأله السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن الروس، قائلاً: "هل يحاولون فعل في ليبيا ما يقومون به في سوريا؟" ليرد والدهاوزر : "نعم، هذه صيغة مناسبة لوصف ذلك."