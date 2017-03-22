دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سخر الإعلامي المصري، عزمي مجاهد، من تصريح وزير الإعلام السوداني، أحمد عثمان، بأن فرعون النبي موسى كان سودانياً، قائلاً إن فرعون مصر لم يكن سودانياً، بل كان "قطرياً"، على حد تعبيره.

جاء تعليق مجاهد خلال حلقة الثلاثاء من برنامجه "الملف" المُذاع على قناة "العاصمة"، حيث قال: "مكانش طبعاً غريب إن السيد الوزير السوداني يطلع يقوللك إن فرعون كان سوداني. إن فرعون كان سوداني."

وأضاف مجاهد: "لا يا عم.. يا عم ما تخلي فرعون قطري أحسن.،" متابعاً: "فرعون، كان سوداني؟ لأ خليه قطري علشان تبقى مرتاح. وبعدين مش عايز أقولك بقى، كان سوداني مقشر ولا بقشره؟"

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ويُذكر تفجر أزمة إعلامية بين مصر والسودان في أعقاب زيارة والدة أمير قطر، الشيخة موزا بنت ناصر، للسودان، جالت خلالها على الأهرام والأماكن الأثرية في الدولة، ما دفع بعض الإعلاميين المصريين للتساؤل عن وجود أهرام في السودان في المقام الأول، ليتبع ذلك اتهام سفير السودان في مصر، عبدالمحمود عبد الحليم، الإعلام المصري بشن حملة ممنهجة ضد دولته والسخرية من تاريخها.