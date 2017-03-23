دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، طه عثمان الحسين وزير الدولة السوداني ومدير مكتب الرئيس عمر البشير، وذلك بعد المعركة الإعلامية بين مصر والسودان على خلفية زيارة والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر لأهرام السودان.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في بيان، إن الحسين نقل إلى السيسي تحيات البشير، وسلمه رسالة خطية تضمنت "التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية، وحرص الجانب السوداني على مواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين".

وأضاف يوسف أن الوزير السوداني أشار إلى أن "ما يتناوله الإعلام في بعض الأحيان لا يمثل مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وأعرب عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك".

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وتابع المتحدث الرسمي أن السيسي رحب بالوزير السوداني، مشيراً إلى "ما يجمع بين مصر والسودان من علاقات خاصة ووثيقة". وأكد السيسي "حرص مصر على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع السودان الشقيق في مختلف المجالات"، وأوضح أن "مصر تسعي دوماً إلى الحفاظ على كيان الامة العربية والعمل تعزيز التضامن والتكاتف العربي".

وأعلن يوسف أنه "تم خلال اللقاء الاتفاق على الاستمرار في العمل على تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تشجيع وسائل الإعلام في البلدين على التناول الإيجابي لمختلف جوانب العلاقات".