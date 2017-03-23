دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيدة تدعى سبيلة على أحمد عجيزة، تبرّعت بكل ثروتها والمقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح صندوق تحيا مصر.

وقد قرر السيسي استقبال السيدة، التي كانت ضمن الحاضرين للإحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، فى مقر رئاسة الجمهورية، حيث عبّر لها عن تقديره لها ولتضحيتها من أجل مصر، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على فيسبوك.

ألتقى اليوم السيد رئيس الجمهورية بالسيدة / سبيلة على أحمد عجيزة ، وهى كانت من ضمن الحاضرين الإحتفال بيوم المرأة المصرية ... Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Wednesday, March 22, 2017

وكانت الحاجة سبيلة قد تواصلت مع الرئاسة المصرية قبل فترة لطلب لقاء الرئيس بحسب ما قالت لصحيفة "اليوم السابع"، وفوجئت بدعوتها لحضور احتفالية المرأة المصرية، وعيد الأم، فرفضت الحضور، ثم أبلغها مندوب من الرئاسة بتحقيق رغبتها بلقاء الرئيس.

وأضافت أنها قامت بتحضير حقيبة وضعت بها كل ما تمتلكه من ذهب، ومجوهرات، وقدمتها هدية لصندوق تحيا مصر، مشيرة إلى أن الرئيس لم يكن يعلم بتبرعها قبل أن تقابله.

الحاجة سبيلة كشفت أن "السيسي أوصاها بأن تقول لكل الستات في مصر كل سنة وانتو طيبين، وخدوا بالكم من مصر، وربوا عيالكم على حب مصر"، مضيفة: "الرئيس سقاني بنفسه الشاي".