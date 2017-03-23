دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المحلل السياسي والكاتب اللبناني، جيري ماهر، إن وحدات المعارضة في مناطق شرق دمشق تقدمت إلى مناطق جديدة بمواجهة قوات النظام التي ذكر أنها تقاتل وسط غياب للمليشيات الشيعية وحزب الله، مرجحا أن يكون للأمر علاقة بانكفاء الحزب خوفا من استهداف أمريكي له، بينما قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات الجيش صدت الهجمات في جوبر وفي حماه.

ولاحظ ماهر، في اتصال مع CNN بالعربية، ما يصفه بـ"انخفاض النبرة العالية لحزب الله والميليشيات الشيعية هناك وعدم ظهورها بشكل كبير خصوصاً في معارك دمشق الأخيرة" مرجحا أن يكون للأمر علاقة بالسياسة الامريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي كان قال ماهر إنه "أكد لزواره من المهتمين بالشأن السوري انه يعتبر حزب الله تنظيماً ارهابياً ولن يستثنيه في سوريا من العمليات العسكرية ضد الإرهاب وأنه لا يمكن محاربة داعش وتجاهل حزب الله في سوريا".

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وتحدث المحلل السياسي اللبناني عن الأجواء الداخلية لحزب الله في لبنان قائلا: "حالة الغضب التي تعتري بيئة حزب الله الحاضنة وجمهوره خصوصاً بعد تخفيض النفقات وعدم تقديم المساعدات المالية الإيرانية في وقتها وبذات الضخامة كالسابق والارتفاع الملحوظ بعدد قتلى الحزب في معارك سوريا زاد من نقمة الجمهور ما جعل حزب الله يتخذ قرارات واضحة على الأرض والانسحاب من النقاط الأكثر شراسة في المعارك والتوقف عن المشاركة في معارك أخرى والتفاوض حتى مع الثوار لتسليمهم مناطق والانسحاب منها مقابل ضمان عدم وصول تنظيمات كالنصرة إليها."

وأضاف ماهر: "خوف إيران وحزب الله من المجهول الذي يخبئه الرئيس ترامب في حقيبته للسياسة الخارجية الدبلوماسية والعسكرية بشأن سوريا جعل حزب الله يستدرك الخطر سريعاً ويبدأ بإعادة انتشار في سوريا تحميه من أي ضربات أمريكية مفاجئة على قواعده ونقاط تمركزه على الأرض السورية وهذا ما أكدته لنا عدة مصادر في الداخل السوري."

واستبعد ماهر أن يستخدم النظام السوري في بداية معاركه في دمشق ميليشيات أجنبية حرصا على صورته التي يخشى أن تهتز سريعاً في العاصمة مع تساؤل سكانها عن دور قوات البلاد المسلحة مضيفا أن النظام "عمل على عدم إشراك تنظيمات وميليشيات أجنبية في المواجهات الاولى على محور جوبر - كراجات العباسيين إلا أنه في أي مرحلة تتقدم فيها المعارضة على الأرض فإن النظام سيستعين بأي ميليشيا لمساعدته."

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المحلل السياسي اللبناني أكد وفقا للمعلومات المتوفرة لديه من مصادره الميدانية، أن المعارك مستمرة وقوات المعارضة منتشرة على الأرض ولم تبق سيطرتها كما قيل بداية " سيطرة نارية" بل هم على الأرض ويستطيعون مشاهدة المدنيين ينزحون من منازلهم، نافيا وجود أي خرق للقانون في التعامل مع المدنيين.

وتابع ماهر بالقول: "إذا صحت الأنباء الواردة من دمشق فإن عددا من مقاتلي المعارضة استطاعوا التقدم في أحياء سكنية في شارع فارس الخوري ويبقى هنا المطلوب من قوات المعارضة الحرص الشديد على الممتلكات ودور العبادة والتنبه إلى إمكانية قيام النظام باستهداف أحياء مسيحية وكنائس لاتهام المعارضة وقواتها بالوقوف خلف هذه العمليات خصوصاً ان المنطقة التي يتقدم منها الثوار قريية من أحياء ومناطق مسيحية أبرزها شارع فارس الخوري وباب توما وغيرها."

وعن أهداف المعارك في العاصمة قال ماهر "حصلت قوات المعارضة السورية مؤخراً على أسلحة نوعية وجديدة لإشعال جبهات عدة في دمشق والشمال السوري وقريباً في الجنوب. الهدف ليس تحسين شروط التفاوض وحسب، بل تحقيق مكاسب، وهي ستستمر حتى بعد الانتهاء من اجتماعات جنيف بين المعارضة والنظام لأن العمليات لم تنطلق أصلاً للضغط في المفاوضات بل لتغيير الواقع على الأرض تحضيراً لاجتماعات أخرى أكثر أهمية وسيلحظها المتابع عندما يرى رفع الدول العظمى لمستوى ممثليها إلى هذه المفاوضات."

وختم تعليقه بالقول: "لا يمكن أن نقول اليوم أن المعارضة تنتصر ولا يمكن أن نعتبر النظام منتصراً، ولكن المؤكد أن الصورة مستمرة والشعب السوري أكثر إصراراً على تحقيق النصر وإسقاط النظام."

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وكالة الأنباء السورية الرسمية من جانبها قالت إن وحدات من الجيش نفذت "عمليات مكثفة" على مواقع لمن وصفتهم بـ"إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له شمال حي جوبر وغوطة دمشق الشرقية" موقعة في صفوفهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وأضافت الوكالة أن العمليات تركزت على محيط منطقة معامل الغزل شمال حي جوبر.

وأكدت الوكالة قصف مناطق في الغوطة الشرقية، قائلة إن الهدف كان ضرب تحرك وخطوط إمداد المقاتلين من عمق الغوطة. كما لفتت الوكالة إلى المعارك الدائرة في حماه، قائلة إن الجيش نجح في "احتواء هجوم إرهابيي جبهة النصرة على عدد من البلدات" على حد تعبيرها، علما أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الميدانية الواردة من سوريا.