دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الخميس، دعوة المملكة العربية السعودية للسلام، في خطوة ليس الأولى من نوعها حيث كرر صالح مثل هذه الدعوات التي وصفت بأنها أتت بعد تضييق التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الشرعية في اليمن إلى جانب أنباء عن انقسام واختلاف بين حزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه صالح وجماعة الحوثي.

وقال صالح في لقاء مع قيادات بحزب المؤتمر الشعبي في أرحب وهمدان، حيث قال صالح وفقا لمقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "الآن نحن نمد أيدينا للسلام مع الجارة السعودية ونظام آل سعود نحن نمد لهم يد السلام والحوار وفي إطار لا ضرر ولا ضرار، إن أرادوا السلام."

وتابع قائلا: "المعتدي مهزوم دائما، مهما حلق بالطائرات وجاء بالأجانب كل ذلك سيتحطم على صخرة وعي وصمود أبناء اليمن قاطبة، وأنا أحيي كل أبناء اليمن وأحيي هذا الصمود الرائع،" لافتا إلى أن "الثبات والصمود يغيّر المعادلات تماما.. على مختلف المستويات السياسية والعسكرية في الميدان وفي الأروقة السياسية،" على حد تعبيره.