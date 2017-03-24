دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، الجمعة، إطلاق سراح موكله بعد حوالي 6 سنوات من المحاكمات بعد الإطاحة في ثورة 25 يناير عام 2011.

وقال الديب، لـCNN، إن مبارك غادر المستشفى العسكري في المعادي وعاد إلى منزله. وكانت محكمة النقض المصرية، أصدرت في 2 مارس/ آذار الجاري، حكما نهائيا ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة إليه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير عام 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو عام 2012 بالسجن المؤبد لمبارك بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.

وألقي القبض على مبارك في أبريل عام 2011 وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه علاء وجمال بالفساد وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم. ولا يزال مبارك يواجه تهما بالفساد في قضية هدايا قالت السلطات إنه تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته.