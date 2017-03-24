دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، دعوى قضائية هي الأولى من نوعها ضد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، تتهمه فيها بالقتل وارتكاب أعمال خطف وتعذيب واغتصاب وتهجير، أمام النيابة العامة التمييزية.

وجاء في نص الدعوى التي حصل عليها موقع CNN بالعربية، أن الجرم هو: "القتل والتحريض والمشاركة على القتل وارتكاب أعمال خطف وتعذيب واغتصاب وتهجير وارتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا واليمن والبحرين والعراق والعمل على إحداث فتنة طائفية ومذهبية في لبنان وسوريا واليمن والبحرين والعراق وغيرها من الجرائم الأخرى."

وتذكر الدعوى التي قدمها محاميا معلوف، طارق شندب وأنطوان نعمة، الوقائع التالية: "منذ حوال سبع سنوات أعلن المخبر ضده (حسن نصرالله) عن مشاركة عدد كبير من المليشيات التابعة له بالذهاب إلى سوريا ومشاركة النظام السوري بذبح الشعب السوري وقتله وارتكاب جرائم بشعة من اغتصاب وتهجير واحتلا بيوت وحرقها وخطف الرجال والنساء، كما شارك مع النظام السوري وغيره من المليشيات بهدم عدد كبير من المساجد والكنائس ودور العبادة وتهجير أكثر من 16 مليون سوري وقتل أكثر من مليون شخص، وهذه الجرائم المرتكبة من قبل المخبر ضده ليست بخفية بل هو يعلنها ويُفاخر بها جهاراً وعلى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية."

وأضافت الدعوى: "كما أقدم المخبر ضده على مشاركة النظام السوري بالتنسيق مع العدو الصهيوني الإسرائيلي والروس بالقيام بقصف وقتل عدد كبير من سكان سوريا وتهجيرهم."

ماريا معلوف لـCNN: عائدة إلى لبنان ولا أخشى التهويل.. وليحاسبوا نصرالله وحزبه 2:47

ويُذكر أن معلوف التي تعودت على تناول الملفات الشائكة في الإعلام اللبناني وكشف قضايا سياسية واقتصادية كبيرة وسبق لها قبل أعوام إعلان موقفها المعارض لسلوك حزب الله العسكري والسياسي في لبنان وقتاله في سوريا إلى جانب النظام السوري، كانت قد ظهرت في مقابلة حصرية مع موقعنا أعلنت فيها عن عدم خشيتها من تهديدات حزب الله، مؤكدة عزمها الاستمرار في الدعوة لمحاسبة نصرالله على جرائمه، على حد تعبيرها.