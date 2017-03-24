باريس، فرنسا (CNN)— قال وزير الدفاع الفرنسي، جان لي دريان، إن مدينة الرقة التي تعتبر معقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" محاصرة، لافتا إلى أن معركة استعادتها ستكون خلال أيام.

شاهد.. عربات عسكرية ترفع علم أمريكا تجوب شوارع منبج بسوريا 1:06

جاء ذلك في مقابلة للوزير الفرنسي على قناة Cnews الفرنسية، حيث قال: "فرنسا لطالما قالت إن مدينة الرقة تعتبر هدفا أساسيا، اليوم، يمكن للفرد القول إن مدينة الرقة محاصرة، وأن المعركة لاستعادتها ستبدأ خلال أيام."

وتابع الوزير الفرنسي قائلا: "معركة استعادة المدينة ستكون صعبة للغاية، إلا أن الإقدام على مثل هذه الخطوة هو أمر في غاية الأهمية."

ويذكر أن تصريح لي داريان يأتي بعد أيام على كشف مسؤول أمريكي لـCNN أن مقاتلين في سوريا بدأوا بهجوم أرضي كبير، بدعم من قوات أمريكية، لاستعادة "سد الطبقة" قرب مدينة الرقة.