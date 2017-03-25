دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" السبت، السلطات الإسرائيلية باغتيال، مازن فقها، القيادي بكتائب عز الدين القسام التي تعتبر الذراع العسكرية للحركة.

وقالت الحركة في بيان منشور على موقعها الرسمي: "معادلة (الاغتيال الهادئ) التي يريد أن يثبتها العدو على أبطال المقاومة في غزة، سنكسرها وسنجعل العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة.. إن الاحتلال سيدفع ثمن جريمة اغتيال الشهيد القائد مازن فقها بما يكافئ حجمها، مؤكدةً أن من يلعب بالنار سيُحرق بها."

وبيّنت الحركة أن "فقها كان له دور كبير وباع طويل في التخطيط والإشراف على عدد من العمليات النوعية كان أبرزها عملية الرد على مجزرة اغتيال القائد العام صلاح شحادة."

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول هذه الانباء إلى ين كتابة هذا التقرير.