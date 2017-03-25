دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت السلطات السعودية، الجمعة، على دخول خالد مسعود، منفذ هجوم البرلمان البريطاني والذي راح ضحيته أربعة قتلى، إلى المملكة وعمل فيها كمدرس.

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جاء ذلك قفي بيان نشرته السفارة السعودية في بريطانيا، وجاء فيه: "تواجد خالد مسعود في السعودية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، ومن ابريل/ نيسان 2008 إلى أبريل/ نيسان 2009، حيث عمل كمدرس للغة الإنجليزية بعد حصوله على تأشيرة عمل."

وتابعت السفارة: "في العام 2015، حصل مسعود على تأشيرة لأداء العمرة عبر وكيل معتمد ودخل السعودية في الفترة ما بين الثالث على الثامن من مارس/ اذار،" لافتة إلى أنه وخلال "الوقت الذي قضاه في المملكة العربية السعودية لم يظهر مسعود على أي من الرادارات الأمنية وليس لديه سجل إجرامي في المملكة."

ويذكر أن مسؤولا أمنيا بريطانيا فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لـCNN إن التحقيق يشمل الدافع وراء تنفيذ مسعود لهذا الهجوم، حيث قال: "عمر 52 عاما مثير للاهتمام، فهو ليس العمر اليافع المعهود لمنفذي مثل هذه الهجمات،" دون التعليق على إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" مسؤوليته في بيان منسوب نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامية للتنظيم.

ويشار إلى أن مسعود الذي يعرف بعدد من الكنى والاسماء المستعارة له سجل إجرامي ومعروف لدى السلطات الأمنية البريطانية، أولها بقضية إحداث أضرار إجرامية في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1983، وآخرها قضية حيازته لسكين في ديسمبر/ كانون الأول العام 2003، إلا أنه لم يحاكم في السابق بقضايا إرهاب.