نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال بشار الكيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى، إن 200 شخص قتلوا في غارات شنها طيران التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي على مناطق في غرب الموصل.

شاهد.. الجيش العراقي يقاتل داعش على مشارف البلدة القديمة بالموصل 0:45

وأوضح الكيكي في تصريح لـCNN: "أغلب القتلى هم من المدنيين في مناطق مثل الجديدة واليرموك، من بينهم نساء وأطفال،" لافتا إلى أن "أعضاء مجلس محافظة نينوى يطالبون القوات الأمنية العراقية وقف العمليات العسكرية في هذه المناطق على الفور إلى حين ضمان سلامة مئات الآلاف من المدنيين."

من جهته أكد أريك باهون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بالبنتاغون، شن التحالف لغارات في تلك المناطق، قائلا: "سنوفر المعلومات اللازمة لفريق الضحايا المدنيين لإجراء التحقيق اللازم."