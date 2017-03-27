نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، محلل الشؤون العسكرية في شبكة CNN إن هناك العديد من الاحتمالات التي تحيط بالتحقيقات الجارية بمقتل 112 مدنيا بغارة للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" غرب الموصل.

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وأوضح هيرتلينغ قائلا: "الطائرة التي ألقت القنابل لابد أنها مزودة بكاميرات، وإذا لم تكن صورت فإن ذلك غريبا، لأنهم (الجيش) يراقبون كل الأسلحة منذ مغادرة الطائرة لحين ضرب الهدف، بالإضافة إلى تحديد الطائرات التي كانت في أجواء الموقع بالضبط."

وتابع هيرتلينغ قائلا: "هناك احتمال أيضا حول إمكانية كون السيارة المستهدفة مفخخة الأمر الذي أدى لانفجارها بعد استهدافها وبالتالي إضرار المباني التي تحيط بها، بالإضافة إلى احتمال أيضا أن داعش قام بتفخيخ هذه المباني وهو أسلوب يعتمده مقاتلوه للإيقاع بالقوات العراقية المتقدمة."