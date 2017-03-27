الرباط (CNN)— من المنتظر أن يشارك العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدورة الـ28 من القمة العربية العادية التي ستعقد في الأردن يوم الأربعاء القادم، وفق ما أكده لـCNN بالعربية مصدر أردني رفيع المستوى من القمة، لم يرغب في الكشف عن هويته.

وبمشاركة الملك محمد السادس في القمة، يكون قد أنهى غيابا شخصيا مطولا عن هذا الحدث العربي، إذ لم يشارك العاهل المغربي في القمم العربية منذ عام 2005، وكان يمثله في أكثر من قمة شقيقه الأمير رشيد، أو شخصيات سياسية أخرى كرئيس الحكومة.

وسبق للمغرب أن رفض خلال عام 2016 استضافة القمة العربية وأعلن في بيان لخارجيته أن انعقاد القمة في هذه الظروف سيكون "مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي"، ونُقلت القمة بعد ذلك إلى موريتانيا.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المغرب خلال الأيام الماضية القليلة، في زيارة أكد فيها الجانبان حرصهما على تنمية العلاقات بينهما، ممّا قد يكون عاملا في عودة ملك المغرب للمشاركة في القمة العربية بدعوة من العاهل الأردني.

ومن المنتظر أن يشارك في قمة الأردن عددا أكبر من القادة ورؤساء الدول، عكس ما جرى في قمة موريتانيا العام الماضي التي حضرها ثماني قادة فقط، ومن القادة المنتظر مشاركتهم هناك الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.